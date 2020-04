Lance Armstrong ziet de kans om de macht te herverdelen in de wielerwereld: "Renners, verenig jullie"

Lance Armstrong stuurde via sociale media een bijzondere boodschap de wereld in. De Amerikaan spoort de renners aan om zich te verenigen in de huidige crisis.

Eerst en vooral bedankte Lance Armstrong alles en iedereen die bezig is om het coronavirus te bestrijden: "jullie zijn de helden". Daarna had de dopingzondaar nog een boodschap in petto.

"Dit is aan alle renners gericht. Voor zij die niet zeker zijn of ze hun loonbriefje zullen krijgen aan het einde van de maand of voor zij die niet weten of hun team deze crisis zal overleven. Nu is het de kans om de macht te nemen en om meer inspraak te hebben. Nu kunnen jullie je laten gelden", stak de Amerikaan van wal.

"Dit kan wel eens de enige kans zijn. Verenig jezelf. Praat met elkaar, praat met het peloton. Neem deze kans. Jullie zijn de acteurs en zonder acteur geen toneel", besloot Armstrong.