🎥 De krasse uitspraken van 'Nostradamus' Roger De Vlaeminck in Parijs-Roubaix 2002 op een rij: "Opnieuw tien-vijftien jaar gelanceerd"

Afgelopen zondag werd Parijs-Roubaix van 2002 opnieuw uitgezonden op de VRT, bij gebrek aan koers dit voorjaar. En daar waren er toch wel wat krasse uitspraken van Roger De Vlaeminck te noteren.

Roger De Vlaeminck was toen de José De Cauwer van dienst als side-kick van Michel Wuyts. En in die hoedanigheid liet hij zich uit over heel wat zaken.

"Als ze ooit nog Parijs-Roubaix zullen willen winnen, dan zullen ze op termijn toch ook wat aan veldrijden moeten doen", voorspelde hij.

Ook over Tom Boonen, toen nog neoprof, was hij lyrisch: "Ik denk dat we hier aan het kijken zijn naar de nieuwe Museeuw. Als hij dat kan waarmaken, dan zijn we opnieuw gelanceerd voor een jaar of tien-vijftien."