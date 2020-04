Na uitstel van Italiaans kampioenschap ziet het er ook voor BK niet goed uit: "Kans dat het in juni doorgaat quasi nul"

Merlier, Dupont, Van Aert: dat was het podium van het BK op de weg in 2019. Op 21 juni zou het volgende Belgisch Kampioenschap moeten plaatsvinden in Anzegem. Al is het zeer onwaarschijnlijk dat dat ook effectief gebeurt, weet Jos Smets van Belgian Cycling.

Het Italiaans kampioenschap, dat ook op 21 juni gepland stond, is al uitgesteld. Dat is al een teken aan de wand. Het BK tijdrijden zou zelfs al voor 18 juni zijn. "We moeten realistisch zijn", zegt Smets in Het Nieuwsblad. "De kans dat het BK in juni doorgaat, is quasi nul."

De bal ligt nu in het kamp van de overheid. "We wachten nog op het verdict van de nationale veiligheidsraad, maar beseffen dat er al een mirakel moet gebeuren om op de geplande data een kampioenschap te organiseren."

Het is dus aangewezen om zich ook al op dat scenario voor te bereiden. "Tot op vandaag hebben we nog geen instructies van de UCI gekregen, maar we hebben zelf wel al contact opgenomen met de lokale organisaties van Koksijde en Anzegem om uitwijkmogelijkheden naar een andere datum te bekijken."

Waarschijnlijk zal de prioriteit bij de UCI ook wel elders liggen. "We beseffen dat we zullen moeten wachten tot er duidelijkheid komt over de Tour. Pas als vast staat of en wanneer de Tour zal verreden worden, kan gekeken worden naar een nieuwe datum voor de nationale kampioenschappen."