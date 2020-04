Alaphilippe kan weer dromen van nieuwe grootse campagne en stelt zich enkel nog vragen bij opkomst publiek

Een Ronde van Frankrijk dit jaar betekent ook een nieuwe gelegenheid voor Julian Alaphilippe om te schitteren zoals in 2019, toen hij zo lang in het geel door zijn thuisland fietste. Zelfs als er niet veel publiek op kan af komen, zou het een goede zaak zijn om de Tour te organiseren, denkt hij.

Julian Alaphilippe heeft op France 2 gereageerd op de nieuwe periode die vastgelegd is voor de Tour. "Dit is super nieuws. Het geeft een grote vreugde om deze grote ronde te kunnen rijden. Het is geruststellend om een datum te hebben. We hopen dat de situatie op een goede manier evolueert."

Want daar zal van afhangen of ook de wielerliefhebbers zoals anders in grote getalen komen supporteren of niet. "Als er geen volk langs de kant van de weg staat, zou dat jammer zijn, maar dat zou minder pijn doen. De Tour blijft een groots feest en ik denk dat de mensen tevreden zullen zijn die te kunnen volgen, zelfs al is het op afstand.

VERADEMING TIJDENS LOCKDOWN

Voor Alaphilippe zelf is het ook een hele verademing en welgekomen nieuws tjidens de stevige lockdown die er heerst in Frankrijk. "Ik heb steeds binnen getraind. Het begint lang te duren."