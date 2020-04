De Gendt niet zeker dat het snel goedkomt en mist zijn passie: "Wie weet moeten we ons richten op 1 januari"

Dat het uitstel van de Ronde van Frankrijk ontgoochelend was, gaf Thomas De Gendt eerder al aan. Omdat er met elke opschuiving een mentale barrière bij komt. Dat blijkt nu ook. De Gendt is helemaal niet zeker of die Tour er ook echt gaat komen.

Dat geeft de renner van Lotto Soudal toe in Gazet van Antwerpen. "Eerlijk gezegd heb ik geen goed gevoel. Koersen in eigen land, dat is misschien mogelijk. Maar wedstrijden uit alle mogelijke delen van de wereld lijkt me moeilijk. Wie weet moeten we ons richten naar 1 januari en daar dan een nieuwe start nemen."

WACHTEN OP VACCIN

Sowieso zal het leven er anders uitzien na de coronacrisis, meent De Gendt. Ook voor de wielrenners. "Koersen met handgel in de broekzak. "Het was al vreemd tijdens Parijs-Nice: geen volk, geen handjes schudden,... Het zal zo zijn zolang er geen vaccin gevonden is."

De Gendt wil ook niet verantwoordelijk zijn voor het erger maken van de situatie. "Zelf ben ik niet zozeer bang om besmet te geraken, wel om iemand anders te besmetten. In zo'n Tour reizen we van stad naar stad en ik wil niet mee aan de basis liggen van een besmettingshaard. Laten we hopen dat die pandemie snel wordt ingeperkt, wielrennen is in dat opzicht niet belangrijk. Maar het blijft mijn job, mijn passie. Ik mis het enorm."