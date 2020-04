Van Patrick Lefevere mag het wielerseizoen nog bijzonder lang duren: "Dan gaan we veel kunnen recupereren"

Het nieuws over het uitstel van de Ronde van Frankrijk heeft Patrick Lefevere niet van de wijs gebracht. De CEO van Deceuninck-Quick.Step vreesde eerder al voor de Tour en hoopt dat die er nog komt. Van hem mag er ook nadien in 2020 nog lang doorgegaan worden.

"Ik was niet naïef en wist dat de Tour niet op de geplande datum zou worden gereden", zegt Lefevere aan Het Nieuwsblad. "Maar ik hoop dat het kan in augustus of september. Als we dan kunnen verderkoersen tot pakweg midden november, dan gaan we veel kunnen recupereren."

Blijven koersen tot november is wel erg lang, maar voor de ploegleiding binnen de verschillende teams zal het er ook op aankomen om alle renners voldoende koersgelegenheid te bieden. "De Tour is belangrijk voor het wielrennen en onze sponsors, maar er zijn hopelijk ook andere koersen. Ik heb 28 renners en ik kan er maar acht opstellen."

NIET BUITEN EUROPA

Het is dus hopen op zoveel mogelijk wielerwedstrijden nog dit najaar. "Al denk ik niet dat we buiten Europa zullen gaan, dat lijkt me onmogelijk. Maar ik wacht af, het heeft weinig zin om te speculeren."