Wereldkampioen verliest zijn goed humeur niet en leeft op hoop: "Misschien enige renner die Roubaix in september wint"

De huidige periode zonder sportactiviteit is ook een streep door de rekening van de wereldkampioen. In tegenstelling tot anderen die de regenboogtrui mochten dragen, kan Mads Pedersen 'm niet in de verf zetten. De Deen blijft wel hopen op een goed najaar.

In een vragensessie op Facebook kaart Pedersen de situatie aan. "Ik keek er echt naar uit om die trui te showen tijdens de klassiekers, vooral in Parijs-Roubaix. We hadden goed opgebouwd en in Parijs-Nice voelde ik dat ik op de goede weg was. Maar laat ons eerlijk zijn: er zijn momenteel belangrijkere dingen dan het feit dat ik mijn regenboogtrui niet kan tonen."

Momenteel is in de wereld niets hetzelfde

Pedersen benadrukt hoe belangrijk het is dat de Tour kan doorgaan. "Voor het wielrennen, voor de teams, voor de sponsors..." Zonder publiek indien nodig? "Absoluut. Je kan wel zeggen dat een Tour zonder publiek niet hetzelfde is, maar momenteel is in de wereld niets hetzelfde. We moeten kunnen koersen en onze sponsors publiciteit geven. Desnoods alleen op televisie."

Het zou wat zijn als er dan ook nog een deel klassiekers bijkomen. "Het zou heel interessant zijn om al die koersen in een korte periode af te werken. Misschien word ik dan wel de eerste en enige renner in de geschiedenis die Parijs-Roubaix in september wint. Eén ding staat vast: op het moment dat we weer kunnen koersen, zal ik er klaar voor zijn."