Rittenkoers met Ben Hermans als voorlopig laatste winnaar schuift op naar 2021

De wielerwereld is opnieuw een afgelasting rijker. Er is dit jaar zeker geen plaats meer op de kalender voor de Ronde van Oostenrijk. Nadat duidelijk werd dat de koers niet op de geplande data kon doorgaan, opteerde de organisatie om niet te zoeken naar een andere datum.

Toen de UCI op de proppen kwam met zijn alternatieve kalender, besloot het ook dat er voor de maand juli alleszins niet meer gekoerst zou worden. Dat was nefast voor de Ronde van Oostenrijk, die zou beginnen op 27 juni en eindigen op 3 juli.

Sowieso was de voorziene periode voor deze wedstrijd dus geen optie. Dat heeft de organisatie inmiddels ook bevestigd en tevens besloot die om niet meer te hopen op een andere datum in 2020. De 72ste ediitie van de Ronde van Oostenrijk is dus voor volgend jaar.

ZEKER TWEE WINSTKANSEN MINDER VOOR HERMANS

Vorig jaar ging de eindzege in Oostenrijk naar onze landgenoot Ben Hermans, die overigens ook in de vierde etappe de beste was. Samen met de Tour of Utah zijn nu de twee rittenkoersen die Hermans in 2019 wist te winnen afgelast.