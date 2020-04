Van der Poel koestert speciale zege nog enorm: "Blijft voor beroering zorgen" en "Dat was geen show!"

Nog enkele dagen en dan is het alweer een volledig jaar geleden: die knotsgekke dag in de Amstel Gold Race, die uitmondde in de overwinning van Mathieu 'comeback-kid' van der Poel. De Nederlander beseft dat het altijd iets bijzonder zal blijven.

In Gazet van Antwerpen blikt Van der Poel er op terug. Hij weet nog hoe diep hij ging die dag. "Waanzin. Dat was een van mijn hoogste hartslagen ooit. Wat daar vorig jaar gebeurde, dat blijft voor beroering zorgen. Ik word er nog vaak aan herinnerd, het zal altijd een speciale zege blijven." Ook vanwege de taferelen na de aankomst. "Dat beeld na de finish, waar ik uitgeteld op de grond lig, blijft opduiken." Was dat toch niet een tikje theatraal? "Neen, dat was geen show! Trouwens, dat het niet gespeeld was, bewijst die hartslag." De koers gaat zondag opnieuw uitgezonden worden op de NOS. Gaat Van der Poel kijiken? Neen, ik kijk niet naar retrokoersen. Je weet toch wat er zal gebeuren. Ik heb wel genoten van die reportage achter de schermen van de Ronde van Vlaanderen. Dat was interessant, zeker als je de commentaren hoort in de ploegauto's." Zeker omdat de ploegleiders mooie woorden over hadden voor Van der Poel. "Hun lof over mijn terugkeer na die val deed deugd. Na het zien van die beelden heb ik wel beseft: ik heb toch een grote kans gemist. Er zat veel meer in."