Dumoulin, Vos en andere Nederlandse toppers van nu en vroeger zweten op de rollen tijdens Gold Race 'at home'

In navolging van de Ronde van Vlaanderen werd er ook een virtueel alternatief uitgetekend op de dag dat de Amstel Gold Race had moeten doorgaan. Wie zich geroepen voelde, kon via BKool een virtuele Amstel Gold Race rijden. Weliswaar zonder dat er een wedstrijdelement aan verbonden werd.

In tegenstelling tot 'De Ronde 2020' was het dus geen echte race, maar zo konden renners en oud-sporters toch het gevoel krijgen van opnieuw het gekende parcours af te leggen. Logischerwijs kreeg het initiatief vooral bijval in Nederland. Dat was ook te merken aan de professionele wielrenners-en rensters die aan de Amstel Gold Race 'at home' meededen. Zo waren de stats van onder meer Tom Dumoulin live te volgen tijdens zijn rit. Ook Marianne Vos deed van thuis uit mee en reed onder andere de virtuele Cauberg op. Net als haar landgenote Chantal Blaak. Nu live op Facebook! De Virtuele Amstel Gold Race. https://t.co/QoUQyT0ZLB#AGRathome pic.twitter.com/NVVxuxjnOc — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) April 19, 2020 .@marianne_vos & Karlijn Swinkels riding up the Cauberg #AGRathome #StayatHome pic.twitter.com/Au7gho6J0U — Hoebele Senden (@Hoebele) April 19, 2020 Baanwielrenner Jeffrey Hoogland vond het ook wel de moeite en perste er op het einde nog een felle sprint uit. Aan de gelaatsuitdrukkingen van de deelnemers was alleszins te zien dat ze wel voluit gingen op de rollen. Er werd wel wat afgezweet. Anderen die de virtuele Amstel Gold Race reden, waren ex-prof Maarten Tjallingi en vlogger Bas Tietema. De eindsprint van de virtuele @Amstelgoldrace met @JeffreyHoogland ! Ik hoop dat je laptop nog heel is (zie tot einde) 😂🙈 #AGRathome #SamenWinnen @NLLoterij @Longfonds pic.twitter.com/TI1delJ2bE — Niek Kimmann (@niekkimmann) April 19, 2020