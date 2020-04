Nokere Koerse moet kunnen overleven: "Op 5 maart hadden we het over een 'griepje' dat zich aan het verspreiden was"

Nokere Koerse bracht vorig jaar een pak volk op de been met renners als Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel aan de start. Ook dit jaar leek weer een sterk deelnemersveld te strijden voor de zege, tot het verdict viel: afgelasting. Desondanks denkt de organisatie te kunnen overleven.

Slechts vier dagen voor de koers moest doorgaan, moest plots iedereen thuisblijven. "Dat was als een donderslag bij heldere hemel", zegt koersdirecteur Ronny De Sloovere aan Sporza. "Tijdens de persconferentie op 5 maart hadden we het nog over een 'griepje' dat zich aan het verspreiden was. Maar plots ging het snel."

De organisatie betaalt financieel de tol voor de afgelasting. "We hadden een aantal onkosten al gemaakt, zo stond onze VIP-tent er al. We hebben heel veel facturen op voorhand betaald. We hebben een bedrag van om en rond de 200 000 euro uitgegeven, waarvan we een deel willen recupereren. Ik stel vast dat we zeker aan 100.000 à 120.000 euro vaste kosten zitten. Dat geld zijn we zeker kwijt."

Een andere datum in 2020 was geen optie. "We hadden snel beslist om de koers niet naar het najaar te verplaatsen. Want 6 maanden later zouden we dan weer een koers hebben." Al bij al behoudt De Sloovere wel het geloof in de wedstrijd. "Nokere Koerse is altijd een sterke organisatie geweest. We zullen dit overleven."