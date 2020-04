Peter Sagan in coronatijden: "Ben echte coureur, geen virtuele" en "In begin van carrière veel over mijn kop gekregen"

Peter Sagan heeft met een livesessie op Instagram een inkijk gegeven met hoe het er bij hem aan toegaat in tijden van corona. Ook maakte de Slovaak zijn mening over virtuele koersen kenbaar en blikte hij terug op zijn opmerkelijke vieringen.

Het gaat eigenlijk best wel goed met Sagan. "Ik zit momenteel in quarantaine in mijn appartement in Monaco. Ik train noodgedwongen op de rollen. Ik mis het gevoel en de koersen op de weg, maar ik ben gezond. Anderen in de wereld zijn er veel erger aan toe."

Er werd hem uiteraard ook gevraagd wat hij denkt over de nieuwe kalender. "Samen met de grote organisatoren proberen ze er het beste van te maken voor onze prachtige sport. Ze doen dat beter dan ik zou doen. Ik kan alleen maar wachten tot we weer veilig kunnen koersen."

Of hij een favoriete viering heeft na een gewonnen koers? "Vooral in het begin van mijn carrière heb ik er veel gedaan, zoals Forrest Gump die loopt. Ik heb alleszins veel over mijn kop gekregen toen. Laten we het dus bij een wheelie houden."

Momenteel worden er een aantal virtuele koersen georganiseerd, maar daar moeten ze Sagan niet aan de start verwachten. "Ik ben een echte coureur, geen virtuele. Of misschien moet ik eens met de motor op de rollen racen", grapt de zevenvoudig winnaar van de groene trui in de Ronde van Frankrijk.