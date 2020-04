Philippe Gilbert viert zijn kwartet aan zeges in Amstel Gold Race met virtuele tocht met ploegmaats

De laatste keer dat Philippe Gilbert mocht juichen in de Amstel Gold Race was in 2017. Die dag boekte 'Phil' zijn vierde overwinning in de wedstrijd die zoveel voor hem betekent. Om al die zeges te herdenken, gaat Gilbert met zes ploegmaats een tocht op Zwift maken.

Er wordt ook een virtuele Amstel Gold Race gehouden via BKool, maar daar gaat Gilbert niet aan meedoen. Wel gaat hij 's avonds via Zwift een virtuele tocht over de Cauberg maken. Zes ploegmaats gaan hem vergezellen: Stefano Oldani, Tim Wellens, Thomasz Marczynski, Steff Cras, Rémyi Mertz en Tosh Van der Sande.

Het is een soort viering van alle overwinningen van Gilbert in de Amstel Gold Race. In 2010, 2011, 2014 en 2017 was hij de beste in de Nederlandse klassieker. Er zit geen wedstrijdelement aan de tocht van de Lotto-renners op Zwift. Alle gebruikers van het platform kunnen Gilbert & co dus vervoegen. Zij gaan van start om 18u.