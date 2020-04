Van der Poel denkt ook aan Vuelta en wil zeker najaar op weg voorrang geven op cross: "Dat is een makkelijke keuze"

Het is nog koffiedik kijken of alle grote wedstrijden effectief georganiseerd kunnen worden, zoals dat ook in het plan van de UCI staat. Als die er komen, mogen ze Mathieu van der Poel wel aan de start verwachten. Dat er dan een overlapping is met het veldritseizoen, maakt hem niet uit.

Bij VTM Nieuws kijkt de man van Alpecin-Fenix uit naar de hervatting van het gewone leven. "Ik denk dat we op een gegeven moment moeten proberen het leven terug op te pikken. Je kan niet in quarantaine blijven leven natuurlijk. Het gewone leven oppikken met nul besmettingen, dat gaat ook niet. Dus ze gaan op een gegeven moment wel de moeilijke beslissingen moeten maken om terug stilletjes aan alles op te starten." In de cross heb ik mijn doelen al bereikt Een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix in pakweg oktober, dat ziet Van der Poel zeker zitten. "Als die op de data komen die nu gepland zijn, ga ik die sowieso voorrang geven boven het veldrijden. Dat is een makkelijke keuze. In de cross heb ik mijn doelen al bereikt." De Nederlander wil ook nog graag naar de Tour, maar als dat niet lukt, kan de Vuelta een alternatief zijn. "Daar sta ik ook zeker voor over. Ik denk dat het ook belangrijk is wat de sponsors willen, die nu toch een groot stuk zien wegvallen van de publiciteit. Als dat een stuk van het veldritseizoen kost, is dat zo. Ik denk dat ik nu op een punt ben gekomen dat ik die beslissing makkelijker kan nemen."