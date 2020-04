Virologen aller landen geven Tour in 2020 geen kans: "Hypothese is dat tweede golf besmettingen samenvalt met Tour"

Alle goede intenties van de UCI en ASO ten spijt, is de kans zo goed als nihil dat we renners dit jaar nog zien sprinten om de zege in een Touretappe. Tenminste, dat beweren de virologen. Professor Devi Sridhar stelde zich al kritisch op tegenover een Tour in 2020 en krijgt bijval van collega's.

Sporza informeerde zich bij drie andere internationaal gerespecteerde virologen. "Tenzij de Ronde van Frankrijk op een bijna onherkenbare manier wordt georganiseerd, zijn er ernstige gezondheidsproblemen aan de start van de Tour in augustus", voorspelt Benjamin Cowie, professor epidimiologie aan de Universiteit van Melbourne. Stefano D'Amelio houdt bovendien nog rekening met een heropleving van het coronavirus. "Een tweede golf van besmettingen is erg waarschijnlijk", beweert de professor infectieziekten aan de Universiteit van Rome. "De hypothese is dat die in september of oktober zal komen. Dat valt samen met de Tour en de Giro". GROTE IMPACT VOOR RENNERS DIE VIRUS NET OPLOPEN De functie die D'Amelio in Rome vervult, voert Dean Winslow uit aan de Universiteit van Stanford. "Er is bewijs dat renners besmette druppels verspreiden die tot 4 of 5 meter achter hen belanden. Als er renners besmet zouden zijn en die doen zulke inspanningen tijdens de beginfase van een infectie, kan dat de impact veel groter maken." TOUR ZONDER AUSTRALIËRS? Dat risico mag uiteraard niet genomen worden. Bovendien ligt de moeilijkheid ook in het feit dat renners van overal ter wereld naar Frankrijk moeten kunnen afzakken. "Het is uiterst onwaarschijnijk dat Australiërs het land de komende 6 maanden mogen verlaten. Laat staan dat ze naar de Tour mogen", zegt Cowie.