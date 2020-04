Wilde Van der Poel vroege aanval uit Amstel Gold Race dit jaar overdoen? "Dat verwacht niemand"

Mathieu van der Poel verbaasde vriend en vijand met zijn overwinning in de Amstel Gold Race in 2019. Niet puur door te winnen natuurlijk, maar wel door de manier waarop. Met die totale ommekeer in de finale, terwijl hij toch al een pijl verschoten had.

Van der Poel wilde vorig jaar de finale niet afwachten en plaatste al een demarrage op de Gulperberg. Uitermate verrassend voor één van de topfavorieten. Thijs Zonneveld vond die versnelling wel een briljante ingeving, laat hij weten op Twitter. De wielerjournalist was duidelijk aan de heruitzending van de Amstel Gold Race van 2019 op de NOS aan het kijken. "Kan niet anders of hij rolt straks in de laatste 10 kilometer op om daarna ook nog de sprint te winnen", aldus Zonneveld. Briljante ingeving van Van der Poel, demarreren op de Gulpenerberg. Kan niet anders of hij rolt straks in de laatste 10 kilometer iedereen op om daarna ook nog de sprint te winnen. #agr — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) April 19, 2020 Vooral dat stukje over de demarrage op de Gulperberg wekte de aandacht van Van der Poel himself. "Het ergste is dat ik het dit jaar waarschijnlijk weer daar zou proberen. Dat verwacht niemand", reageerde die. Wellicht bedoeld als grapje of meent Van der Poel het toch? Met hem weet je immers nooit.