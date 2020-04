Wilfried Peeters stond Wout van Aert bij toen die slachtoffer werd van vluchtmisdrijf

Nu iedereen zoveel mogelijk moet binnen blijven, is er ook minder verkeer. Met als gevolg ook minder ongevallen, zou je denken. Wout van Aert heeft echter aan de lijve ondervonden dat het nog steeds oppassen geblazen is op de baan. Gelukkig kon hij op de hulp rekenen van Wilfried Peeters.

Ook voor Peeters is het ongetwijfeld aanpassen tijdens coronatijden. Hoe vult hij tegenwoordig zijn functie bij Deceuninck-Quick.Step in? "We hebben wekelijks een meeting met alle ploegleiders en trainers", legt Peeters uit in Het Nieuwsblad. "Elke ploegleider heeft ook een groep renners onder zijn hoede, van wie hij het aanspreekpunt is."

In deze tijden moeten we iedereen helpen

Onlangs was er dan dat moment waarbij hiji Van Aert bijstond. "Vorige week heb ik voor Wout van Aert iets kunnen betekenen. Hij was op training in Mol aangereden door een wagen, die vluchtmisdrijf had gepleegd. Zijn wiel was stuk en ik ben hem gaan depanneren. In deze tijden moeten we iedereen helpen, ook kopmannen van andere ploegen."

Solidariteit is nodig. Ook financieel. Zo verdient Peeters momenteel ook minder dan voordien. "In maart hebben we 15 procent minder gefactureerd. Wat UCI woensdag heeft beslist, is een goede zaak voor onze sponsors. Er is voor iedereen terug hoop.