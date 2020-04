🎥 Wat gebeurde er allemaal op 21 april in de wielerwereld? De comeback van VDP, een wonderbaarlijk nummertje met Bettini en ...

Ook vandaag geen koers natuurlijk door de coronacrisis, maar in het verleden was 21 april vaak een mooie dag in de sportgeschiedenis. We geven u enkele mooie momenten uit het verleden mee.

21 april ... 2004 Zestien jaar geleden was er op de Muur van Hoei een geweldige strijd aan de gang op weg naar de overwinning. Davide Rebellin hield uiteindelijk namen als Di Luca, Kessler, Scarponi en Vinokourov af. Veel van die namen hebben ondertussen natuurlijk wel een andere connotatie gekregen. 21 april ... 2010 Ook in 2010 was er de Waalse Pijl op 21 april. Dat leverde toen een overwinning op voor Cadel Evans in een ook boeiende sprint bergop. Philippe Gilbert werd dat jaar beste Belg op de zesde plaats. Ook Alberto Contador kwam toen dicht bij de overwinning. 21 april ... 2019 Een jaar geleden was er de Amstel Gold Race. Iedereen kan zich die nog wel herinneren, nemen we aan? Mathieu van der Poel zorgde toen voor dé comeback van het jaar om uiteindelijk de overwinning te gaan pakken. 21 april ... 2002 En soms was 21 april ook de dag van Luik-Bastenaken-Luik. Het was niet anders in 2002, toen we een boeiende editie kregen. Paolo Bettini en Stefano Garzelli gingen toen als ploegmaats van elkaar naar de streep in een wonderbaarlijk jaar voor de ploeg. 21 april ... 2013 De editie van 2013 was dan weer die van Daniel Martin, die toen uiteindelijk enkele absolute grootmachten afhield.

