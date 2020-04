Alejandro Valverde zit nog met twijfels: blijft hij volgend seizoen rijden?

Alejandro Valverde heeft een beslissing genomen voor volgend seizoen. De renner van Movistar wordt zaterdag 40 jaar oud, maar toch is de Spanjaard aan het overwegen om er een seizoen bij te doen.

Valverde gaf meer uitleg in een interview. "Misschien doe ik er nog wel een jaar bij. Ik zie dit wielerjaar namelijk zeer somber in. Er zouden nog enkele grote ronden gereden worden dit seizoen, maar ik denk toch dat er bepaalde ritten, vooral in de Vuelte, herzien moeten worden", staat te lezen in Het Nieuwsblad.