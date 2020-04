Geweldig nieuws voor superknecht van Deceuninck - Quick-Step! Er komt een eerste baby aan

Tim Declercq is met schitterend nieuws naar buiten gekomen. De renner van Deceuninck - Quick-Step wordt namelijk voor de eerste keer papa. Het kindje zou in juli 2020 geboren worden.

Declercq maakte het nieuws bekend via een leuke post op Instagram. Daarbij had hij zijn hond op een tractor gezet. Er stond een bordje bij de hond waar "promoted to official bodyguard" op geschreven stond.