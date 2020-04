Tom Dumoulin gelukkig bij Jumbo-Visma: "Ik zit bij het Real Madrid van het wielrennen"

Tom Dumoulin heeft nog niet veel kunnen genieten van zijn transfer naar Jumbo-Visma, maar toch is hij heel gelukkig bij de Nederlandse ploeg. Volgens de renner heeft hij zich aangesloten bij het Real Madrid van het wielrennen.

Tom Dumoulin is op dit moment zeer gelukkig bij Jumbo-Visma. Hij vertelde het in een interview bij het Algemeen Dagblad. "Ik heb mij aangesloten bij het Real Madrid van het wielrennen. Ik kon mij ook geen betere ploeg wensen, want het is een Nederlands team."

Ook Dumoulin heeft dit moment weinig dingen te doen door het coronavirus. "Ik voel mij half werkloos. ik train, maar niet heel hard, want ik weet nog niet voor wat ik train. Ik zorg er voor dat ik fit blijf", aldus de Nederlander.