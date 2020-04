Kittel over de switch tussen verleden als renner en toekomst: "Sportief nooit op een beter niveau dan bij Quick-Step"

Wat na een succesvolle carrière als wielrenner? Het is niet voor iedereen simpel om dan zijn weg te vinden. Marcel Kittel gaat het best goed af. De Duitser houdt van de tijd die hij met zijn gezin spendeert, maar zijn studies wijzen ook op nog andere ambities.

Kittel ging in een Facebook Live van Sporza in op verleden en toekomst. Er werd hem onder andere gevraagd in welke ploeg hij het liefste reed. "In alle ploegen heb ik genoten. Sportief heb ik nooit op een beter niveau gereden dan bij Quick-Step. Ik heb niet echt contact meer met Patrick Lefevere, maar ik zou het niet erg vinden om hem in België eens weer te zien."

Momenteel is Kittel bezig met studies economie. "Het is een uitdaging. Om nog een bachelordiploma te halen, is ook voor de rest van mijn leven een voordeel, hoop ik. Ik weet niet wat er in de volgende tien jaar gaat gebeuren. Ik ga mij niet druk maken in het afsluiten van mijn bachelor. Als dat vier jaar duurt, is dat niet zo erg."

GENIETEN VAN DE VRIJHEID

Want de voormalige spurtbom amuseert zich nu ook wel. "Ik heb ook nog andere dingen die ik wil doen in de sport. Mijn familie is ook heel belangrijk voor mij. Ik geniet van zo'n vrijheid, om te kiezen wat ik nu wil doen. Een droom van mij zou zijn om in de sport nog iets op zelfstandige basis te kunnen doen. Om zo mijn passie met een beroep te kunnen verbinden. Ik heb ideeën, maar ik maak er mij niet zo druk in op dit moment."

NIET JA EN NIET NEEN TEGEN WIELERSPORT

Hij houdt zich immers onder andere ook nog bezig met ambassadeur te zijn voor een aantal merken. En iets doen in de wielersport, past dat dan nog in de plannen? "Ik wil niet direct ja zeggen, maar ook niet neen. Nu met corona heeft het ook niet veel zin om in die richting te denken. Misschien later."