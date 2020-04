Küng pleziert entourage met zege vlak bij huis: "Liever buiten gekoerst, maar goed dat we zo al kunnen koersen"

Het kon niet anders dan dat Stefan Küng een goede beurt zou maken in de tweede etappe van de Digital Swiss 5. Het was immers een virtuele rit van en naar Frauenfeld. En Kung woont op welgeteld één kilometer van... Frauenfeld.

Na de virtuele race werd de Zwitser van Groupama-FDJ geïnterviewd van in zijn garage, waar hij net op de rollen had gereden. "Ik heb één uur vol gas gegeven. Het was een thuiswedstrijd. Ik moest mijn eer verdedigen en dat heb ik gedaan."

Ik heb mij hier goed opgesteld

Heeft dat thuisvoordeel nu echt iets opgeleverd? "Ik geloof wel dat het gespeeld heeft. Wanneer je de echte stukken op de weg kent, is het altijd beter." Bovendien was Küng in minitieus voorbereid. "Ik heb mij hier ook goed opgesteld. Het is hier goed koel. Er is een ventilator en alles voorzien."

Ondanks de overwinning hoeft het voor hem nu toch ook geen nieuwe carrière als rollenrijder te betekenen. "Ik had veel liever buiten gekoerst. Het is een mooie dag. Maar het is goed dat we voorlopig zo kunnen koersen."