Küng spreekt tijdrijderscapaciteiten aan en viert in Digital Swiss 5, Van Avermaet valt net naast virtueel podium

Op de tweede dag van de Digital Swiss 5 stond een vlakke virtuele etappe op het programma. Wat dus ook heel andere namen opleverde in de kop van de koers dan in de openingsrit. Van Avermaet deed de hele rit mee voor de prijzen, maar er stond geen maat op Stefan Küng.

Van Avermaet nam een goede start en nestelde zich meteen in de top drie. Onder andere in het gezelschap van Michael Matthews. Stefan Küng sloeg wel al snel een kloof ten opzichte van die twee. Ondanks dat het een vlakke virtuele rit was, spatte het deelnemersveld helemaal uit mekaar.

GANNA RUKT OP

Een aspect dat zich wel vaker zal voordoen bij wedstrijden op rollen. Van Avermaet moest Matthews laten gaan en werd tevens voorbijgereden door Ganna. De Italiaan ging niet veel later ook op en over Matthews. De afstanden tussen de vier bleven wel overbrugbaar.

Ganna, Matthews en Van Avermaet bleven leider Küng onder druk zetten. Tijdens een beter moment reed Van Avermaet opnieuw tot bij Matthews. Küng bouwde in de loop van de koers toch een voorsprong uit van een kleine halve minuut en gaf die niet meer uit handen.

DUEL MATTHEWS - VAN AVERMAET

Ganna nestelde zich stevig op plek twee, waardoor het een strijd werd tussen Matthews en Van Avermaet voor de laatste podiumplaats. De CCC-renner stond even stil, maar het bleek gelukkig om een kort netwerkprobleem te gaan en niet om mechanische pech. Van Avermaet bleef duelleren met Matthews voor plek drie, maar het werd uiteindelijk de vierde plaats voor onze landgenoot.