Victor Campenaerts vraagt tevergeefs om dopingcontrole

De problematiek van de dopingcontroles houdt ook werelduurrecordhouder Victor Campenaerts bezig. Die worden immers nog amper uitgevoerd doordat wegens corona alles stilligt. Campenaerts trachtte dan maar vrijwillig gecontroleerd te worden, maar ook dat ging niet.

Campenaerts had contact opgenomen met Peter Van Eenoo, hoofd van het antidopinglabo in Gent. "Ik heb hem gevraagd of het mogelijk was om mij te komen testen", verklapt Campenaerts aan Het Nieuwsblad. "Ik zou die test dan een beetje hypen om naar buiten toe te tonen dat er ook tijdens de lockdown nog steeds controles zijn."

Dat zou andere renners die nu denken vrij spel te hebben misschien ook doen afschrikken. Helaas: hoewel Van Eenoo het een 'sympathiek' verzoek vond, moest hij de renner doorverwijzen. Van Eenoo kan in Gent geen privéstalen analyseren.

Ik kreeg te horen dat een controle op bestelling niet kan

Ook Nado Vlaanderen, het controleorgaan van de Vlaamse Gemeenschap, kon de wens van Campenaerts niet in vervulling doen gaan. "Ik kreeg te horen dat een controle op bestelling niet kan."