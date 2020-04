Vos & en haar collega's hebben iets om naar uit te kijken: UCI komt met bevestiging

The Cyclists' Alliance schreef onlangs een open brief met de vraag naar betrokkenheid bij de plannen voor het vrouwenwielrennen, onder andere onder impuls van Marianne Vos. De CPA erkende nadien al dat de UCI daar ook iets mee deed en nu komt de wielerunie zelf met een verklaring.

De UCI heeft aangekondigd dat het bezig is met de evaluatie van de impact van de pandemie op het vrouwenwielrennen. Daarbij mogen alle stakeholders in de sport hun insteek geven. "We hebben ervoor gekozen om de handen in mekaar te slaan om ervoor te zorgen dat het dameswielrennen door de huidige crisis geraakt, met perspectief op hervatting van het seizoen 2020", klinkt het in een persbericht.

Over de verschillende disciplines en categorieën heen hebben organisatoren van zo'n achthonderd wedstrijden om uitstel of annulatie van het evenement verzocht. Dat is zowat één derde van de hele UCI-kalender. De Women's WorldTour is geschorst tot 1 augustus.

FRAMEWORK

Tegen 15 mei moet er ook voor de vrouwen een nieuwe kalender komen. "Om dit voor mekaar te krijgen, moet de UCI rekening houden met verschillende elementen. In het bijzonder het feit dat sommige organisatoren zowel een mannenkoers als een vrouwenkoers organiseren." De UCI heeft alvast een framework opgesteld terwijl het van de betrokken landen informatie blijft krijgen op gezondheidsvlak.