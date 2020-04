Deceuninck laat The Wolfpack niet vallen: "In 2021 iedereen nog zotter van Alaphilippe en Evenepoel"

Bij menig wielersponsor is er grondig overleg nodig om te bepalen hoe ze door de economische crisis kunnen geraken en of ze überhaupt nog in het wielrennen actief kunnen blijven. Bij de ploeg van Patrick Lefevere moeten ze nog niet meteen panikeren.

Hoofdsponsor Deceuninck zit in het tweede jaar van een driejarig contract en is van plan om de eerder gesloten verbintenissen te respecteren. "Wij doen ons contract van drie jaar sowieso uit", verkondigt CEO Francis Van Eeckhout in Het Laatste Nieuws.

Deceuninck-Quick.Step beschikt natuurlijk over enkele smaakmakers die zodra de koers hervat sowieso weer voor de nodige visibiliteit zullen zorgen, wanneer dat ook mogen zijn. "In de hoop dat in 2021 geen ander virus de wereld plat legt, ga ik er van uit dat iedereen nog zotter zal zijn van Alaphilippe en Evenepoel."

Wat nadien volgt, is wel een groot vraagteken. "Daarna moeten we beslissen: gaan we door of niet? Levert dit voldoende meerwaarde voor ons op? De economische realiteit noopt ons tot voorzichtigheid. We willen natuurlijk terugverdienen wat we uitgeven aan sponsoring. Vraag is of dat in 2022 en daarna nog het geval zal zijn."