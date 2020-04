Kortere afstand, maar wel aankomst bergop: derde etappe in Digital Swiss 5 belooft zware kost te worden

Vorig jaar reden de renners nog rond de sneeuwblokken in de Ronde van Zwitserland en dat in de maand juni. In de virtuele editie gaan ze nu in hetzelfde gebied langs: de Nufenenpass. De aankomst van de derde virtuele rit ligt helemaal bovenaan.

Elke dag mogen we ons aan een ander scenario verwachten in de Digital Swiss 5 en dat zal op dag drie niet anders zijn. Met Rohan Dennis en Stefan Küng zijn wel twee tijdritspecialisten met de eerste twee zeges aan de haal gegaan. Krijgen we opnieuw een tijdrijder op het hoogste schavotje van het virtuele podium of gaat het ditmaal een rasklimmer worden? Dat laatste behoort wel tot de mogelijkheden wanneer we het parcours eens goed bekijken. Het gaat om een virtuele rit van Fiesch naar de Nufenenpass, over een totale afstand van 33 kilometer. Dat is beduidend minder dan in de tweede etappe, toen de renners 46 kilometer aflegden op de rollen. Dat betekent natuurlijk lang niet dat het minder zwaar gaat worden. De eerste 18 kilometer vormen wel een relatief vlakke aanloop, met enkel een knikje in het midden. Nadien komt de beklimming er echter aan en gaat het steeds steiler bergop, met dan een aankomst helemaal boven op de top. In die bergachtige finale wil zeker niemand tot stilstand komen. Kan jij de winnaar van de derde rit juist voorspellen? Waag dan zeker je kans via BETFIRST!