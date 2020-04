Lefevere akkoord met ernstige voorspelling Uran: "'Hoop doet de zotten leven', zei mijn moeder altijd"

Ondanks de plannen die reeds zijn uitgetekend, is er nog altijd veel onzekerheid over het sportieve najaar. Gaat er nog gekoerst worden of niet? Zelfs zij die nu nog wel de eindjes aan mekaar kunnen knopen in de wielerwereld, hopen vurig van wel.

De Franse minister van Sport heeft laten optekenen dat sport momenteel geen prioriteit is bij het versoepelen van de maatregelen. Patrick Lefevere is niet verrast. "Sport is publieksvermaak, entertainment. Ook al praten we over toppers in hun vak en leiden we kleine kmo's: we worden niet als dusdanig beschouwd", reageert de CEO van Deceuninck-Quick.Step in HLN.

Voor Lefevere is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. "Als ik naar mijn sponsors toestap, is dat niet met een 'provisoir', maar met een concreet plan. Ik wacht dus af. Toegegeven: met bang hart. Uran heeft gelijk." De renner van EF Pro Cycling beweerde dat indien er niet meer gekoerst zou worden in 2020 slechts drie teams het zouden overleven.

GEEN OVERSCHOT

"Zonder Tour krijgen heel veel teams het moeilijk", benadrukt Lefevere. "Sommige vertellen ook niet de volledige waarheid, wat looninlevering, technische werkloosheid en naakte ontslagen betreft. Zelf probeer ik iedereen aan boord te houden. Maar ik heb geen overschot. "Als er in augustus niet wordt gekoerst, weet ik het eerlijk gezegd ook niet meer."

Dat is zowat het doemscenario. "Ik mag er niet aan denken. 'Hoop doet de zotten leven', zei mijn moeder altijd. Wel, ik zou zeggen: laat ons de hoop bewaren. En... bidden."