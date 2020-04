Op deze dag 15 jaar geleden: Kazachs-Duitse krachtmeting in La Doyenne

Door de coronacrisis moeten we het al een tijd zonder wielerwedstrijden stellen en er lijkt nog niet snel verandering in te komen. Dan maar terugblikken op wat exact zoveel jaar geleden is gebeurd. Vandaag duiken we 15 jaar terug in de tijd.

Toen stond het peloton voor de 91e editie van La Doyenne. Jens Voigt voelde zich bijzonder goed die dag en schudde meermaals aan de boom. Een eerste verwittiging duurde niet lang, maar bij zijn tweede poging kreeg de Duitser van CSC gezelschap van Alexandre Vinokourov van T-Mobile. De achtervolgers, met Michael Boogerd die nog het dichtste kwam, beten hun tanden stuk op het Kazachs-Duitse duo. Het tweetal ging voor de overwinning sprinten. Voigt betaalde de prijs voor zijn aanvalslust en werd uit het wiel gereden door Vinokourov. Herbekijk hier de sprint (vanaf 1:00):