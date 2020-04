Renners en ploegen hebben nieuwe belangrijke afspraak met UCI met het oog op nieuwe kalender

Er is een nieuw schema bekendgeraakt dat uiteindelijk de kalender moet vormen dit najaar in het wielrennen. Maar er is zeker nog niets definitief. Volgende week woensdag staat opnieuw een belangrijk overlegmoment op het programma.

Volgens de kalender die de RTBF heeft gepubliceerd zou de Waalse Pijl plaatsvinden eind september en zouden alle andere Belgische Monumenten voor eind oktober zijn. Er zouden echter verschillende schema's voorliggen en dan is het nog maar de vraag welk op het meeste bijval kan rekenen van de verschillende partijen. Volgende week woensdag kan daar mogelijk wel een antwoord op komen. Het Nieuwsblad weet dat vertegenwoordigers van de UCI, de organisatoren, de WorldTour-ploegen en de rennersvakbond dan een conference call houden die al meer duidelijkheid moet bieden. NOG ENKELE WEKEN TIJD VOOR OVERLEG Uitkijken of dan de puzzel van de kalender al helemaal gelegd kan worden. Een definitieve beslissing moet genomen worden tegen uiterlijk 15 mei.