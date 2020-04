Vuelta-baas wil niet dat alles en iedereen moet wijken voor de Tour: "Er is meer dan alleen dan de Tour"

Het is vrij duidelijk dat bij het opmaken van de nieuwe kalender de Tour de absolute voorrang heeft gekregen. Vuelta-baas Javier Guillén onderstreept dat er nog andere mooie wedstrijden zijn. Zoals 'zijn' Vuelta uiteraard, vorig jaar gewonnen door Primoz Roglic.

"We zijn ons volledig bewust van de noodzaak om de Tour te laten doorgaan. We staan allemaal achter de Tour, maar het mag geen Tour worden ten koste van al de rest. Er is meer dan alleen de Tour. Je moet proberen de hele kalender te redden", zegt Guillén aan AS.

Hij spreekt natuurlijk ook deels voor zijn eigen winkel. "Je mag geen afbreuk doen aan de Giro of de Vuelta. Op dit moment is de Vuelta na het voetbal wellicht het sportevenement met de grootste internationale uitstraling. Uiteindelijk is het aan de UCI om een beslissing te nemen."