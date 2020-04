🎥 Throwback naar 2019: Eindelijk beloning voor Fuglsang voor sterk voorjaar en een top10-plek voor Dylan Teuns

Geen 106de Luik-Bastenaken-Luik vandaag, zoals dat oorspronkelijk wel voorzien was. Daarom nemen we u mee naar editie nummer 105, die ook absoluut de moeite was. Jakob Fuglsang toonde zich die dag de sterkste en kreeg zo eindelijk loon naar werken.

De Deen van Astana had immers al een bijzonder sterk voorjaar achter de rug. Telkens deed hij vooraan mee in de grote koersen, maar hij had het telkens moeten stellen met ereplaatsen. Tweede in Strade Bianche, derde in de Amstel Gold Race, tweede in de Waalse Pijl. ELITEGROEPJE OP EEN MINUUT Fuglsang botste meerdere keren op een ijzersterke Mathieu van der Poel of Julian Alaphilippe, maar niet in Luik-Bastenaken-Luik. Een elitegroepje werd op een minuut gereden. Enkel Formolo kon de schade enigszins beperken. Het zou de vreugde van Fuglsang niet temperen. In dat groepje met onder meer Adam Yates, Mikel Landa en Vincenzo Nibali ook Dylan Teuns. Hij eindigde als eerste Belg en kaapte nog een plaats in de top tien weg. Bekijk hieronder de hoogtepunten van die dag en de weg van Fuglsang naar die langverhoopte grote overwinning.