🎥 Zeer opvallend manoeuvre van Alaphilippe tijdens Digital Swiss 5: "Switcht hij naar Netflix?"

Tijdens de livestream van Velon was de camera op een gegeven moment op Alaphilippe gericht terwijl hij van in zijn woonkamer bezig was aan zijn inspanning op de rollen. En plots... duwde hij even de deur op zij en sprong hij van zijn fiets.

Alaphilippe wilde immers... de afstandsbediening van zijn televisie nemen. Waarna de renner van Deceuninck-Quick.Step prompt weer op de fiets sprong en verder reed. Gelukkig was hij op het virtuele parcours net bezig aan een afdaling, waardoor hij opnieuw vlotjes kon vertrekken. Bekijk het moment hieronder in de samenvatting van de vijfde rit.

📺 Enjoy highlights from Race 5, the final day of the #DigitalSwiss5! A 36km parcours taking in 950m of virtual climbing, and with everyone involved giving it 💯!



