De Gendt plaagt ploegmaat die virtuele race erg zwaar vond: "Zoals berg in de Tour beklimmen na twee weken koers"

De Buyst getuigde op Twitter hoe zwaar hij wel niet had afgezien op de rollen. "De virtuele koers Digital Swiss 5 voelde zoals een lange berg oprijden in de Ronde van Frankrijk na twee weken koers: je wordt nerveus wakker en eens je eraan begint, doet het enorm veel pijn."

Yesterday TDS5 virtual race felt like a TDF long uphill start after 2 weeks of racing : you wake up nervous and it hurts like hell once it's on. #similarfeeling