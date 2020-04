Jungels haalt herinneringen op aan zege in Luik: "Mas en Gilbert deden anderen afzien, langste 20 km uit carrière"

Zeker voor de renners die Luik-Bastenaken-Luik al op hun erelijst hebben staan, is het dit weekend mijmeren over wat had kunnen zijn. Jungels soleerde er naar de overwinning in 2018. De Luxemburger kan nog perfect navertellen hoe het ging.

"We wilden de koers van in het begin hard maken", weet Jungels nog wat de tactiek was. "Na 50 kilometer begon Rémi Cavagna te sleuren aan de kop van het peloton. Enric Mas en Philippe Gilbert deden de anderen ook afzien later in de koers. Mijn aanval richting de top van de Côte de la Roche-aux-Faucons maakte ook deel uit van het plan om de koers harder te maken."

Het bleek een beslissend moment te zijn. "Ik had niet verwacht om een gat te slaan, maar eens ik zag dat er een kloofje was tussen mij en de uitgedunde groep, ging ik mijn kans. Ik wist dat dit Julian Alaphilippe in een perfecte positie zou brengen in de achtervolgende groep."

Alleen hoefde de kaart Alaphilippe niet meer getrokken te worden, want Jungels rook de zege. "Nadien volgden de langste 20 kilometer uit mijn carrière, vol van adrenaline en hoop. De pijn in de benen was te verdragen. Ik wist dat als ik na de Saint-Nicolas nog aan kop lag, dat ik kans maakte maakte om vol te houden tot aan de streep. Eerlijk gezegd begon ik het pas te geloven met 300 meter te gaan."

Het is een koers die al voor heel wat mooie momenten heeft gezorgd. Daarom is het jammer dat deze klassieker dit weekend niet kon doorgaan. "Dit seizoen ging ik er niet aan deelnemen, maar het voelt toch raar aan. Misschien sta ik wel aan de start als Luik-Bastenaken-Luik in de herst gereden wordt."