Rensters van team dat op zijn einde afstevent schrijven open brief: "Meer dan ooit tijd om zich te engageren"

Onlangs geraakte bekend dat de coronacrisis wellicht het einde zal betekenen van de vrouwenploeg Bigla-Katusha. Bigla wil zich terugtrekken uit de wielersport en Katusha lijkt het schip ook financieel niet overeind te kunnen houden. De rensters hebben nu gereageerd via een open brief.

Ze beginnen met lof voor hun twee grootste sponsors. "Bigla is een onvermoeibare supporter geweest van de ploeg sinds 2005. Zijn financiële steun heeft de ploeg toegelaten te groeien en toprensters te ontwikkelen. Het is ons eerste jaar met Katusha, een fantastisch kledingbedrijf, dat de mooiste en meest functionele outfit ontworpen heeft waar je om kan vragen."

VOLLEDIGE TOEWIJDING

Dat maakt de klap natuurlijk des te groter. "Daarom waren we triest om te vernemen dat Bigla en Katusha in een positie zitten waarbij ze zich niet meer kunnen engageren tot hun financiële steun voor de ploeg tijdens de huidige crisis. Meer dan ooit is het tijd voor zowel bedrijven als individu's om zich naar mekaar toe te engageren. We zijn ten volle toegewijd aan dit team, de partners en elkaar."

Het is de wens van de rensters dat eenzelfde mentaliteit heerst bij Bigla en Katusha. "We hopen dat onze titelpartners na deze pandemie met trots zullen kunnen terugkijken en zeggen dat ze alles gedaan hebben om hun afspraken na te komen."

VOOR ALTIJD DANKBAAR

Uiteraard hopen de rensters dat er nog een oplossing uit de bus komt. "Aan de partners die ons blijven steunen, we bedanken jullie uit de grond van ons hart. We geven niet op. We zullen blijven vechten. Als er een manier is waardoor jullie deze droom levend kunnen houden, zouden we jullie voor altijd dankbaar zijn."