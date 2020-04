Schleck denkt terug aan zege in L-B-L 2009 en is pessimistisch over koers in 2020: "Gilbert bleef zelfde fouten maken"

Andy Schleck was de meest recente gast in de pocast 'The Move' van Lance Armstrong en vertelde uitgebreid over zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik 2009. Een prachtige dag voor de Luxemburger. De huidige toestand in het wielrennen stemt hem veel minder gelukkig.

Schleck deed nog eens zijn relaas over die fameuze zege in 2009, die vorm kreeg met een demarrage op Roche aux Faucons. "Ik wou absoluut daar aanvallen. Toen Rebellin niet mee was, ging ik all-in. Het was nooit mijn bedoeling om lang met Gilbert samen te rijden. Hoe langer ik hem zou meepakken, hoe gevaarlijker hij zou worden."

Het was nog een paar jaar voor de absolute doorbraak van Gilbert. "Hij was nog niet op zijn best en bleef vooral dezelfde fouten maken. De wedstrijd ging door zijn geboortedorp en daar wou hij telkens aanvallen voor de ogen van zijn fans. Ik wist toen al dat het onmogelijk was om Luik-Bastenaken-Luik te winnen met een aanval vanop La Redoute."

Ik denk niet dat we nog koersen zien in 2020

Het voorbije weekend is Luik-Bastenaken-Luik niet kunnen doorgaan. De kans dat er nog een editie komt dit jaar van om het even welke koers, acht Schleck gering. "Ik denk niet dat we nog koersen gaan zien in 2020. Ik woon op een steenworp van de Franse grens. Ik zie wat daar gebeurt."

Ook over een eventuele Tour is de voormalige wielrenner dus niet optimistisch. "Als mensen nu nog niet op straat kunnen tenzij ze mondmaskers dragen en anderhalve meter afstand houden, zie ik niet in hoe de Tour kan doorgaan. Misschien is het tijd voor de wielerwereld om op de resetknop te drukken. De Tour hoeft hierna niet meer allesbepalend te zijn."