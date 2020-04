🎥 Vandaag viert Bradley Wiggins zijn verjaardag: de mooiste wielermomenten van de Brit

Het is vandaag een speciale dag voor Bradley Wiggins, want de Brit viert vandaag zijn 40ste verjaardag. De tijdrijder/klimmer wordt gezien als één van de beste renners van zijn generatie.

Bradley Wiggins was in zijn profcarrière een uitstekende renner. Hij won de Tour de France (dankzij onder meer de geweldige steun van Chris Froome) en hij was ook de sterkste in de Ronde van Romandië en Parijs-Nice.

Wiggins was niet alleen goed in het winnen van algemene klassementen, maar hij was ook nog eens een sterke tijdrijder. Zo werd hij wereldkampioen en Olympisch kampioen in deze discipline.