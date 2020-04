Annemiek van Vleuten hoopt stiekem op droomscenario: "Dan zou ik de gelukkigste van het peloton zijn"

Het is de ambitie van de UCI om alle grote koersen nog onder te brengen in de nieuwe kalender. Alleszins bij de mannen. Lukt dat in het vrouwenwielrennen ook nog? Annemiek van Vleuten hoopt er wel op, want zij zou in tal van topkoersen zeker in aanmerking komen voor winst.

Terwijl voor de mannenkalender eerst de Tour moest ingevuld worden en men dan daar rond ging bouwen, gaat bij de vrouwen veel aandacht naar de Giro Rosa. De koers waarbij Van Vleuten vorig jaar zowaar met alle truien aan de haal ging. Die moet toch nog op de kalender komen. "Dat zou hartstikke mooi zijn. Het zou zeker leuk zijn als in september de Giro Rosa kan plaatsvinden en dan ook nog het WK doorgaat", zegt Van Vleuten. De wereldkampioene zal het nu nog even zonder wielerwedstrijden moeten stellen. Wat dat betreft heeft ze wel een datum in haar hoofd zitten. "Ik weet in elk geval dat ik tot 1 september niets koers. In ieder geval is er wel nog de hoop om opnieuw te koersen. Dat doet ook de focus vasthouden." Naast de Giro Rosa is het ook wel bekend op welke koersen ze nog allemaal mikt. "Ik hoop nog op de Strade Bianche. En ook nog op de Waalse Pijl, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Als ze die nog allemaal op de kalender krijgen, dan ben ik de gelukkigste renster van het peloton."