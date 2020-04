Comeback Boonen nog niet van tafel: "Vraag me af hoe moeilijk het zou zijn om in Parijs-Roubaix mee te kunnen"

Een mogelijke terugkeer van Tom Boonen in het profpeloton: het is één van de verhalen die het meest tot de verbeelding spreekt. Boonen legt de prioriteit waar die moet liggen: bij de strijd tegen corona. Maar helemaal uitgesloten is zo'n comeback nog altijd niet.

Tijdens een Instagram Live van Napoleon Games is Boonen op het onderwerp ingegaan. Een snelle terugkeer in het peloton is alleszins niet aan de orde. "Ik ga voorlopig maar één à twee keer fietsen per week. Momenteel werk ik vooral veel in mijn tuin. Mijn conditie is dus niet goed."

Eerst moeten we het coronabeestje overwinnen

Toch spreekt Boonen sinds maart weer over een eventuele comeback. "Dat idee is ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Maar door de coronacrisis is dat wat stilgevallen. Ik vraag me gewoon af hoe moeilijk het zou zijn om in Parijs-Roubaix mee te kunnen. Maar eerst moeten we het coronabeestje overwinnen."

Is er voor Boonen geen andere rol in het wielrennen weggelegd in plaats van als renner? Als ploegleider bijvoorbeeld? "Zeg nooit nooit. Maar momenteel heb ik daar geen zin in. Het kan wel een leuke uitdaging zijn."