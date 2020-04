De tijdrit van de Gentse Wielerterroristen is nu ook effectief afgelast: "Het is ongepast"

Normaal gezien stond deze vrijdag een tijdrit van zo'n 17 kilometer op het programma in de buurt van Gent. Het werd dan ook georganiseerd door de Gentse Wielerterroristen. De Belgische wielerbond was er echter niet over te spreken en er is dan ook beslist om het niet door te laten gaan.

De tijdrit zou gereden worden langs het Schipdonkkanaal en de Vaart. Onder meer Tiesj Benoot, Edward Theuns en Victor Campenaerts, leden van "de Gentse Wielerterroristen", zouden deelnemen. Iedereen zou een eigen moment kiezen, waardoor er dus niet samen zou gereden worden, maar volgens de Belgische wielerbond is ook dat een probleem. “Zonder meer ongepast", klinkt het in Het Nieuwsblad. Na overleg tussen "de Gentse Wielerterroristen" is er dan ook beslist om het niet door te laten gaan.