Frans ministerie van Sport komt met - voorlopig - geruststellend nieuws over de Tour

Zien we de beste klimmers onder de wielrenners dit najaar nog strijden voor de zege in de Tour? Dat vraagteken was weer wat groter geworden na een aankondiging van de Franse premier. Volgens het ministerie van Sport is een nieuw uitstel van de Tour echter niet aan de orde.

De ASO en de UCI hebben bepaald dat de Ronde van Frankrijk zou moeten starten vanaf 27 augustus. Maar vandaag kondigde Édouard Philippe, de premier van Frankrijk, aan dat alle grote evenemten tot 1 september niet kunnen doorgaan. Betekende dit dat er opnieuw geschoven moest worden met de Tour? Neen, zo blijkt. Het Frans ministerie van Sport laat weten dat de Tour niet uitgesteld of geannuleerd moet worden omdat beslist is geen grote sportevenementen te organiseren tot begin september. Wel zou het gevolgen kunnen hebben voor het aantal toegelaten toeschouwers. EVOLUTIE AFWACHTEN De Tour krijgt dus onder bepaalde voorwaarden een 'go', al is dat wel nog allemaal onder voorbehoud. Hoe de gezondheidssituatie de komende maanden evolueert, zal pas echt bepalen of de Tour al dan niet kan plaatsvinden.