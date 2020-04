Goed nieuws in de maak voor Italiaanse renners: Dan bestaat de kans dat ze opnieuw buiten kunnen trainen

Italië was enorm hard getroffen door het coronavirus, maar ze lijken nu toch op een rustig tempo terug te keren naar het normale leven. De Italiaanse renners zouden zelfs vanaf 4 mei opnieuw buiten mogen trainen.

Volgens Giuseppe Conte, de eerste minister van Italië, zouden alle sportactiviteiten die buiten plaatsvinden, opnieuw kunnen starten op 4 mei als men de regels van de afstand kan naleven. De kans is dus groot dat de Italiaanse renners opnieuw buiten mogen trainen.

Toch is het coronavirus daar nog niet van de baan. Elke dag komen er nog ongeveer 2.000 besmettingen bij. Het is wel al een pak minder dan enkele weken geleden, want volgens CyclingNews was er op 21 maart een piek van 6.600 besmettingen.