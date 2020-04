Nairo Quintana haalt hard uit naar ex-ploegmaat: "Hij kostte me eindzege in de Tour de France"

Nairo Quintana was jarenlang de grote uitdager van Team Sky in de Tour de France, maar het lukt de Colombiaan nooit om de eindzege te pakken in het grootste wielerwedstrijd ter wereld.

In 2015 was de Colombiaan er nochtans erg dicht bij, maar in een interview met ESPN Bike legde hij uit dat hij vanuit zijn team werd tegengewerkt. Een naam noemen deed hij niet, maar het ligt er vingerdik op dat hij het over Alejandro Valverde sprak. Nu Nairo Quintana niet meer voor Movistar rijdt deed hij eindelijk zijn zegje over die bewuste Tour.

"In de rit naar Alpe d'Huez (de voorlaatste van de Tour, nvdr.) hadden we als team een strategie uitgedokterd. Sommigen hielden zich daar perfect aan, anderen helemaal niet", legde Quintana uit. "Op een bepaald moment die dag, en hij weet het, werd het door die renner praktisch onmogelijk om de Tour de France te winnen."

Het was Valverde die vaak zelf voor de aanval koos, terwijl Quintana beter stond geplaatst in het algemeen klassement. Froome had op die dag een slecht moment in de Tour en daar heeft Quintana klaarblijkelijk niet optimaal van kunnen profiteren.