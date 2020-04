Nog geen beslissing: binnen twee weken geen advies Veiligheidsraad, dan hakt Wielerbond zelf knoop door

De Belgische wielerwereld wacht ook op nieuws van de Veiligheidsraad. Die moet zich uitspreken over de nationale sportmanifestaties om de kalender verder te kunnen invullen.

Er wordt gewacht op de Veiligheidsraad om de nationale kampioenschappen in te plannen. Normaal gingen die door op 20 augustus (tijdrijden) en 23 augustus (op de weg), maar daar is nu nog veel onduidelijkheid over.

De Wielerbond wil ze nu niet inplannen en hoopt op advies binnen dit en twee weken. Als die er niet komt, zullen ze zelf de knoop doorhakken.