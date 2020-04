Lefevere denkt terug aan zege in Vuelta: "Ik demarreerde en dacht dat het nog vijf kilometer was, maar..."

Het is dag op dag 42 jaar geleden dat de wielrenner Patrick Lefevere zijn handen in de lucht mocht steken. Na een rit in de Ronde van Spanje, dat was dus niet min. Er zou wel geen zege meer volgen en het afscheid als actieve renner was niet meer zo veraf.

"Het was de laatste profzege uit mijn carrière", vertelt Lefevere aan Het Laatste Nieuws. "Een maand eerder had ik Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Ik was goed op dreef, maar toen werd ik ziek in de Driedaagse De Panne. Ik voelde me pas tien dagen voor de start van de Vuelta klaar om te koersen."

En toen kwam etappe vier eraan. "Een echte waaierdag. Het parcours bestond grotendeels uit een lange en brede rechte baan, met hellingen zoals in de Nieuwe Kwaremont." Vlaamse omstandigheden dus waar de Spanjaarden niet van moesten weten. "We raakten vrij snel met een groepje voorop. En ik demarreerde in de slotfase. Ik dacht dat het nog vijf kilometer tot de finish was, maar ik moest er nog twintig afleggen."

'KLEINE BELG'

Maar met ritsucces in de Vuelta in het verschiet kan een mens al eens iets meer: het is allemaal goed afgelopen. "Uiteindelijk hield ik toch stand. Ook omdat enkele ploegmaats in de achtergrond afstopten en Hinault er niet wakker van lag dat een 'kleine Belg' met de ritzege ging lopen."

Ruim een jaar later stopte Lefevere met wielrennen. "Ik verdiende als renner 22.000 frank. Toen zei ik tegen mezelf: 'Dit is niet wat ik wil.' Ik besefte ook wel dat ik nooit de Tour of Ronde van Vlaanderen zou winnen. Dus besloot ik me aan iets anders te wagen. Maar voor de duidelijkheid: Toen ik stopte met koersen, had ik nog géén idee wat ik ging doen."