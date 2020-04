Throwback naar 2019: Remco Evenepoel won op verbluffende manier de Clásica San Sebastián

Aangezien er dit seizoen geen Clásica San Sebastián zal plaatsvinden, blikken we even terug op de wedstrijd van 2019. We kregen een Belgische winnaar, want het was een eerste World Tour zege voor Remco Evenepoel.

Op 40 kilometer van de streep ging Remco Evenepoel met enkele andere renners op zoek naar koploper Toms Skujiņš en met nog 20 kilometer te gaan had de Belg hem (in zijn eentje) te pakken. Ze reden samen enorm snel en zo bleven ze uit de greep van een elitegroep met onder meer Alejandro Valverde. Met nog 8 kilometer te gaan was Remco Evenepoel weggeraakt van Skujiņš en de andere renners kregen hem niet meer te pakken. De jonge Belg haalde het uiteindelijk met 38 seconden voorsprong op een andere Belg, Greg Van Avermaet. De Zwitser Marc Hirschi werd derde.