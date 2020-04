UCI klaar om volledige nieuwe kalender bekend te maken: datum voor Ronde van Vlaanderen lijkt al gekend

Er was een verbintenis aangegaan om uiterlijk tegen 15 mei met een nieuwe kalender te komen, maar volgens diverse media zal de UCI die vandaag al publiceren. Met zoals beloofd een plek voor alle Monumenten. Ook voor de Ronde van Vlaanderen dus.

We hebben al een goed idee wanneer die zal plaatsvinden. Sowieso zal dat ergens in oktober moeten zijn. Flanders Classics mikte eerst op 11 oktober. Volgens het schema dat de RTBF onlangs publiceerde, zou de Ronde een week later op het programma komen, op 18 oktober.

4 BELGISCHE TOPKOERSEN IN 19 DAGEN

Het Laatste Nieuws meent dat dit schema grotendeels behouden zal worden en dat we dus inderdaad een Ronde van Vlaanderen krijgen op 18/10. Flanders Classics liet al weten hier wel mee te kunnen leven. Dat zou dus ook betekenen dat de Waalse Pijl zou doorgaan op 30 september en Luik-Bastenaken-Luik op 4 oktober. En Gent-Wevelgem een week later.

De prioriteit lag in eerste instantie bij de grote ronden en de Monumenten. Daarnaast hangen de grootste vraagtekens rond het EK wielrennen en de Canadese WorldTour-wedstrijden, die mits behoud van de oorspronkelijke datum tijdens de Tour zouden plaatsvinden.