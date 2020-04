Sven Nys even in het oog van Twitterstorm: "Ik wil mensen aansporen iets positiefs uit deze periode te halen"

Het is algemeen bekend dat het gezond is om ook in coronatijden te blijven bewegen en dat Sven Nys daar zeker ook een voorstander van is. Dat heeft hij op Twitter ook nog eens laten blijken en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

"Als je in tijden van Corona de keuze hebt gemaakt van ongezond te eten, te bingewatchen en niet te bewegen, dan heb je een unieke opportuniteit gemist om je leven een nieuwe wending te geven", tweette Nys voorbije namiddag. Als je in tijden van Corona de keuze hebt gemaakt van ongezond te eten, te bingewatchen en niet te bewegen, dan heb je een unieke opportuniteit gemist om je leven een nieuwe wending te geven.

#keepmoving pic.twitter.com/8KcRDs5RNY — Sven Nys (@sven_nys) April 30, 2020 Een nogal directe manier om zijn visie naar voren te brengen en sommigen namen er aanstoot aan. Eén van de reacties: "Vergeet je dat er ook mensen zijn die gewoon blijven werken en nu zeker geen tijd hebben om hun leven een wending te geven?" Nys heeft inmiddels ook al gereageerd bij HLN. "Als je een mening hebt, komt daar kritiek op. Ik versta dat sommigen aanstoot nemen aan de manier waarop ik dit heb geformuleerd. Wat ik bedoelde is dat degenen die ruimte hebben om hun dag anders in te vullen een nieuwe draai aan hun leven kunnen geven. Ik wil mensen aansporen om iets positiefs uit deze periode te halen."